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  4. Tokat'ta 3 araç, sis nedeniyle birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı

Tokat'ta 3 araç, sis nedeniyle birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı

04.11.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Zile ilçesinde yoğun sis nedeniyle okul servisi ile 2 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Zile- Ankara kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Çekerek istikametinden Zile'ye seyir halinde olan Abdullah Candan (62) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen (45) idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu. Yoğun sis nedeniyle Halit Özalpler (42) yönetimindeki okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybetti. Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 9 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem alırken, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ölen Abdullah Candan ise otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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