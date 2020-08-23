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Tokat'ta 3 kişinin yaralandığı kazada yola saçılan çekirdekleri vatandaşlar topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 20:23 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, römorkunda çekirdek yüklü traktöre otomobil arkadan çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yola saçılan çekirdekleri ise vatandaşlar toplayarak römorka yükledi.

Tokat'ta 3 kişinin yaralandığı kazada yola saçılan çekirdekleri vatandaşlar topladı

Kaza saat 17.00 sıralarında D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. İlçeye bağlı Çamdibi köyünde oturan Sefer Yetişkin (79) tarlasından hasadını yaptığı çekirdeği satmak için traktörüyle yola çıktı.

Yetişkin'in kullandığı traktöre Değirmenli köyü girişindeki kavşakta Mustafa Gültekin (55) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada traktörün römorku devrildi.

Römorktaki çekirdekler yola saçıldı. Kazada iki sürücüsü ile otomobilde bulunan Mehmet Demirci (57) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

VATANDAŞLAR ÇEKİRDEKLERİ YENİDEN RÖMORKA YÜKLEDİ

Olay yerine gelen çekici ile römork düzeltildi. Yola saçılan çekirdekleri ise köyden getirilen kürek ve fırçalarla vatandaşların yardımıyla yeniden römorka yüklendi. (DHA)

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