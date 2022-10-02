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  4. Tokat'ta 30 Ağustos resepsiyonundaki görüntüler tepkiye yol açmıştı! MSB'den açıklama: Görevden alındılar

Tokat'ta 30 Ağustos resepsiyonundaki görüntüler tepkiye yol açmıştı! MSB'den açıklama: Görevden alındılar

02.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Valilik tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda bir rütbeli askerin, misafirleri eşiyle birlikte karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadığı anlar gündem olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olaya karışanların görevden alındığını açıkladı.

Tokat'ta 30 Ağustos resepsiyonundaki görüntüler tepkiye yol açmıştı! MSB'den açıklama: Görevden alındılar

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat Valiliğince bir resepsiyon düzenlendi. Bir rütbeli askerin, resepsiyona gelenleri kapıda karşılayan Vali Vali Numan Hatipoğlu ve eşinin elini sıkmadan geçtiği anlar, tepkiye yol açtı.

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MSB'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB, olaya karışanların görevlerinden alındığını açıkladı.

MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"GÖREVDEN ALINDILAR"

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî , manevi , mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Tokat
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