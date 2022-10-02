Tokat'ta 30 Ağustos resepsiyonundaki görüntüler tepkiye yol açmıştı! MSB'den açıklama: Görevden alındılar

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat Valiliğince bir resepsiyon düzenlendi. Bir rütbeli askerin, resepsiyona gelenleri kapıda karşılayan Vali Vali Numan Hatipoğlu ve eşinin elini sıkmadan geçtiği anlar, tepkiye yol açtı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB, olaya karışanların görevlerinden alındığını açıkladı.

MSB açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"GÖREVDEN ALINDILAR"

"30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî , manevi , mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

