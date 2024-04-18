Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum'da da hissedildi: Peş peşe açıklamalar (AFAD-Kandilli son depremler)

Toakt'ta saat 18.11'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 6 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Sulusaray, büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum gibi çevre illerde de hissedildi.

TOKAT DÜN GECE DE SARSILMIŞTI

Tokat'ta dün gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

BAKAN YERLİKAYA: 'SAHA TARAMALARI BAŞLAMIŞTIR'

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5️⃣,6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi… pic.twitter.com/huRpq0a9ou — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2024

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

AFAD-SON DEPREMLER





