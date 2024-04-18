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  4. Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum'da da hissedildi: Peş peşe açıklamalar (AFAD-Kandilli son depremler)

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum'da da hissedildi: Peş peşe açıklamalar (AFAD-Kandilli son depremler)

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.04.2024 18:18
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Son dakika haberine göre Tokat'ta akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Deprem Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD yaptığı açıklamada gelişmelerin takip edildiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saha taramalarının başladığını ifade etti.

Toakt'ta saat 18.11'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 6 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Sulusaray, büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem Samsun, Sivas, Kayseri, Çorum gibi çevre illerde de hissedildi.

TOKAT DÜN GECE DE SARSILMIŞTI

Tokat'ta dün gece saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

BAKAN YERLİKAYA: 'SAHA TARAMALARI BAŞLAMIŞTIR'

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

AFAD-SON DEPREMLER

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deprem
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