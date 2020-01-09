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  4. Tokat'ta 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

Tokat'ta 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 00:29 | Son Güncelleme

Tokat’ta gizli buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tokat-Sivas karayolu 20. kilometresinde rüzgarlı hava ile birlikte sıcaklıkların eksi değerlere düşmesi sonucu yolda buzlanma meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün gizli buzlanma nedeniyle kaza yapması sonucu arkadan gelen başka bir otomobille pikap kazaya karıştı.

Kazayı gören diğer araçlarında ani fren yapmaları sonu 4 otomobil diğer kazanın olduğu yere 20 metre uzakta bir birine çarptı. Araçlar hurdaya dönerken yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri ise olası kazalara karşı yolda önlem alırken Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat trafik kazası

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