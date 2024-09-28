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  4. Tokat'ta akılalmaz olay! Sağlık çalışanı kadın küçük çocuğu darp etti, boğazını sıktı

Tokat'ta akılalmaz olay! Sağlık çalışanı kadın küçük çocuğu darp etti, boğazını sıktı

28.09.2024 00:32
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Tokat'ta bir sağlık çalışanı, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu darp etti. Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti. Olay bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Tahir Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. (24) isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi öldüresiye darp etti.

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BOĞAZINI SIKTI

Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti. Olay bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Tokat darp
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