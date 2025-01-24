HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat'ta arkadaşını baltayla katletti! Sokağa çıkıp ‘Ben adam öldürdüm’ diye bağırdı

Tokat'ta arkadaşını baltayla katletti! Sokağa çıkıp ‘Ben adam öldürdüm’ diye bağırdı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.01.2025 16:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Onur A., tartıştığı arkadaşını baltayla öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkıp “Ben adam öldürdüm” diye bağıran Onur A., gözaltına alındı.

Tokat'ta arkadaşını baltayla katletti! Sokağa çıkıp ‘Ben adam öldürdüm’ diye bağırdı

Olay, saat 14.00 sıralarında Minareyi Sağır Mahallesi Arzum Sokak’ta meydana geldi. Onur A., arkadaşı Murat Tercüman’a ait eve gitti. Burada birlikte içki içen Onur A. ve Tercüman arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

ARKADASINI-BALTAYLA-OLDURUP-‘BEN-ADAM-O_531032_157291

"BEN ADAM ÖLDÜRDÜM"

Onur A. evdeki baltayı alıp, Murat Tercüman’a saldırdı. Sokağa çıkan Onur A., burada "Ben adam öldürdüm" diyerek bağırdı.

ARKADASINI-BALTAYLA-OLDURUP-‘BEN-ADAM-O_531031_157291 (1)

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tercüman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, Murat Tercüman’ın cansız bedeni otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
cinayet Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız oyuncu gönderiliyor! Jose Mourinho biletini kesti...

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği yıldız oyuncu gönderiliyor! Jose Mourinho biletini kesti...

Bu kadarına da pes! Grand Kartal Otel'de hatıra fotoğrafı çektirdiler... "Merak ettim geldim, gece gece bir şey göremedik"

Bu kadarına da pes! Grand Kartal Otel'de hatıra fotoğrafı çektirdiler... "Merak ettim geldim, gece gece bir şey göremedik"

Ayşe Barım soruşturmasına dört oyuncunun daha adı karıştı

Ayşe Barım soruşturmasına dört oyuncunun daha adı karıştı

Olay 'bilirkişi' iddiası: "Dosyadan el çektirildiler"

Olay 'bilirkişi' iddiası: "Dosyadan el çektirildiler"

Galatasaray'da Muslera 'kırılamaz' denilen rekoru kırmak için sahada!

Galatasaray'da Muslera 'kırılamaz' denilen rekoru kırmak için sahada!

Özel sosyal medya hesabından bilirkişi ön raporunu yayınladı! Yangının çıkış nedeni ızgara... Sorumlu ve kusurlu olanlar sıralandı

Özel sosyal medya hesabından bilirkişi ön raporunu yayınladı! Yangının çıkış nedeni ızgara... Sorumlu ve kusurlu olanlar sıralandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.