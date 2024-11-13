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  4. Tokat'ta baba ile oğul tartışması kanlı bitti! Babasını bacağından vurdu

Tokat'ta baba ile oğul tartışması kanlı bitti! Babasını bacağından vurdu

13.11.2024 01:17
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Tokat'ta aile arasında feci bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Doğukan K. tartıştığı babası Bahadır K.’yı (43) tabanca ile bacağından vurarak yaraladı.

Tokat'ta baba ile oğul tartışması kanlı bitti! Babasını bacağından vurdu

Bahadır K. ile oğlu Doğukan K. arasında evde ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Doğukan K., tabanca ile babası Bahadır K.’yı bacağından yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı baba, yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Doğunkan K. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat aile
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