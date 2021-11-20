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  4. Tokat’ta deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte 20 Kasım son depremler listesi…

Tokat’ta deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte 20 Kasım son depremler listesi…

20.11.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Tokat’ta meydana gelene 4 büyüklüğündeki depremin ardından aynı ilçenin Kümbetli mahallesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Tokat’ta deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? İşte 20 Kasım son depremler listesi…

Saat 10:02'de merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 4 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 12,37 kilometre altında meydana geldi. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

‘DEPREM SONRASI OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR’

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada "Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

4 büyüklüğündeki depremin ardından yine Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kümbetli mahallesinde yerin 5,2 kilometre altında 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

İŞTE 20 KASIM 2021 CUMARTESİ SON DEPREMLER LİSTESİ…

2021.11.20 10:25:48 37.8787 26.9462 7.7 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.20 10:03:46 40.6415 36.7903 5.2 -.- 3.6 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.11.20 10:02:13 40.7013 36.8258 9.7 -.- 4.2 4.0 GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.11.20 07:24:09 37.8673 26.9275 7.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.20 06:39:39 38.4798 32.2388 18.2 -.- 1.6 -.- KOLUKISA-KADINHANI (KONYA) İlksel
2021.11.20 06:20:41 39.1723 38.9760 9.7 -.- 1.2 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2021.11.20 06:10:48 35.1102 25.1985 2.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.20 05:46:42 40.1077 41.8278 29.7 -.- 1.1 -.- ORENTAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.20 05:40:33 39.7783 41.9137 13.0 -.- 1.4 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.20 05:16:14 38.6813 24.4992 29.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.20 05:00:05 38.9260 35.8130 5.3 -.- 1.5 -.- BURHANIYE-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2021.11.20 04:59:00 37.6968 27.0843 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.20 04:56:51 39.7417 41.7815 13.4 -.- 1.2 -.- MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.20 04:54:19 41.1512 43.9048 8.2 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN İlksel
2021.11.20 04:46:00 38.9000 24.8123 14.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.20 04:43:43 38.6817 24.5093 5.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.20 04:32:06 38.7827 24.5542 6.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.20 04:31:28 37.0452 28.3790 6.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.20 04:27:44 37.9543 28.7978 3.4 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2021.11.20 04:25:14 37.9392 28.7697 5.4 -.- 1.9 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2021.11.20 04:22:41 38.3565 22.6992 7.4 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.11.20 04:19:33 40.8863 24.0937 3.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.11.20 04:06:50 34.3695 25.0990 10.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.20 03:58:44 38.6887 27.5163 11.2 -.- 1.4 -.- KARAAGACLI-(MANISA) İlksel
2021.11.20 03:27:26 40.2890 34.3950 7.1 -.- 1.9 -.- CICEKLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.11.20 02:58:28 41.3713 44.0122 2.3 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel
2021.11.20 02:54:09 36.6002 27.4647 15.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.20 02:49:22 36.6295 27.6378 13.0 -.- 1.5 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.11.20 02:07:03 39.9028 41.5352 24.6 -.- 0.9 -.- CICEKLI-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2021.11.20 02:06:29 35.1210 25.2855 17.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.20 01:45:19 40.5082 27.0823 16.0 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

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deprem

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