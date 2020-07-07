Tokat'ta dikkat çeken olay! 'Bu suya gelen kuşlar ölüyor'

Niksar ilçesine bağlı Eryaba köyü ormanlık alanında bulunan su kaynağı çevresinde yıllardan beri kuş ölümleri görülüyor. Kabarcıklar çıkmasına rağmen sıcaklığı normal olan gözeye bölge halkı yaşanan kuş ölümleri nedeniyle 'Kuş geçmez' adını koydu.

Eryaba Köyü Muhtarı Şerif Sözen (63), "Biz buraya kuş geçmez suyu diyoruz. Buranın üzerinden uçan kuşlar, buraya indiği zaman suyundan mı içiyor artık bilemiyoruz, geri kalkamıyor, ölüyor. Bazı vatandaşlarımız da buradan yaraları ve cilt rahatsızlıkları için su alıyor. Bazen de bizden isteyenlere gönderiyoruz.

"Ben 63 yaşındayım bu su böyle, benden önce de böyleymiş. Burada kuşu öldüren su bizi de öldürür. Buranın araştırılmasını istiyoruz" dedi.



Eryaba köyünde yaşayan Taşkın Atakır (20) ise, "Bu su cilt hastalıklarına iyi geliyor. Su bu şekilde kaynıyor ama aksine soğuk veya sıcak değildir. Artık hayvanlar suyun kokusundan ya da içtiğinden midir bilemiyoruz ama burada kuşlar ölüyor" diye konuştu. (DHA)







