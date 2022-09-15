HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat'ta feci kaza: 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı!

Tokat'ta feci kaza: 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı!

15.09.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11'i öğrenci toplam 14 kişi yaralandı. İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. İşte haberin detayları...

Tokat'ta feci kaza: 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı!

Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Ulaş köyüne öğrenci taşıyan Nurseli Ekinci (66) idaresindeki servis minibüsü ile Halil Gürsoy (47) yönetimindeki kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında çarpıştı.

b1

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Tufan Harmancı (41) ve 11 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

b2

İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntülerin ardındaki gerçek şaşkına çevirdi! Kıskıvrak yakalandıGörüntülerin ardındaki gerçek şaşkına çevirdi! Kıskıvrak yakalandı
Bakan Kurum sosyal konut projesinde son başvuru rakamını açıkladı! İşte merak edilen detaylar...Bakan Kurum sosyal konut projesinde son başvuru rakamını açıkladı! İşte merak edilen detaylar...
Canlı yayına çıkacağını duyunca kurşunladılarCanlı yayına çıkacağını duyunca kurşunladılar
Anahtar Kelimeler:
Tokat öğrenci servisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Bomba iddialar! "Cinsel olarak..."

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Biz iktidara geldiğimizde…'

Son dakika: 'Taksitler yılda iki kez artacak' detayı olay olmuştu! Zam kararı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Son dakika: 'Taksitler yılda iki kez artacak' detayı olay olmuştu! Zam kararı ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'

Yunanistan'ın sebep olduğu göçmen faciasında eşi ve iki çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler! 'Bana tutundular ama dayanamadılar'

"İBB aracı dereye atık döktü" iddiası Görüntüler tepki çekti

"İBB aracı dereye atık döktü" iddiası Görüntüler tepki çekti

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!

İlginizi Çekebilir

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.