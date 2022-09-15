Tokat'ta feci kaza: 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı!

Tokat'ta servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 11'i öğrenci 14 kişi yaralandı.
Kent merkezinden Ulaş köyüne öğrenci taşıyan Nurseli Ekinci (66) idaresindeki servis minibüsü ile Halil Gürsoy (47) yönetimindeki kamyonet, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Tufan Harmancı (41) ve 11 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. (AA)
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