Tokat'ta feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turhal ilçesi Arzupınar köyü yakınlarında meydana geldi. Mecit Görel (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, otomobilde bulunan Rüşan Görel (57), Yeliz İlhan (27) ve Suzan Görel (55) yaşamını yitirirken, sürücü ve araçtaki E.İ. (5) ve L.G. (18) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





