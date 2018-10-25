Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde bir araya gelen öğrenciler, Danıştay 8'inci Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin verdiği kararı eleştirenleri protesto etti.

Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan yaklaşık 200 öğrenci, yağmur yağışı altında yaptıkları gösteride 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Milliyetçi Türkiye', 'Vur vur inlesin, FETÖ'cüler dinlesin', 'Vatan sana canım feda' şeklinde slogan attı. Ardından da hep birlikte öğrenci andını okudu.

Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı Alperen Tonbul, "Danıştay kararını açıkladıktan sonra tartışma konusu olmuştur. Hala da devam etmektedir. Sizlere soruyorum, bir Türk devletinde 'Türk'üm demek ne kadar yanlıştır, yanlışlık neresindedir? Türk kelimesinden bu kadar rahatsızlık duyanlar Türk Milletini ne kadar temsil edebilir? Geçtiğimiz günlerde karara bağlanan ajan Brunson davasında tahliyesine mahkeme kararıdır diye saygı duyanlar bu mahkeme kararına saygı duymamaktadır. Çözüm süreci denilen vatana ihanet sürecinde PKK'lı ve FETÖ'cülerin isteği üzerine ilkokul ve ortaokullarda kaldırılan andımız bugün tekrar yürürlüğe girmiş, FETÖ'ye ve PKK'ya göbekten bağlı olanların zoruna gitmiş hatta uykularını kaçırmıştır" dedi.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı. (DHA)

