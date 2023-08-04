HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

04.08.2023 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Tokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Uzun (56) yönetimindeki kamyonet, Kale köyü yakınları Gökal beldesinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Kaya (56), Hasan Hünerci (59) ve Alil Yolal (46) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Hüseyin Uzun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı!Adıyaman'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı!
Parti içinden Kılıçdaroğlu'na bir çıkış daha! "Sorumluluk almaya hazırım aday olmayın"Parti içinden Kılıçdaroğlu'na bir çıkış daha! "Sorumluluk almaya hazırım aday olmayın"
Çatalca'da hareketli saatler! Yangın yerleşim yerine sıçradıÇatalca'da hareketli saatler! Yangın yerleşim yerine sıçradı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.