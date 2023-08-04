Tokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Uzun (56) yönetimindeki kamyonet, Kale köyü yakınları Gökal beldesinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muammer Kaya (56), Hasan Hünerci (59) ve Alil Yolal (46) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulanslarıyla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Hüseyin Uzun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

