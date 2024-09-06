HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat'ta kaçakçılık operasyonu: 47 tarihi eser ele geçirildi

Tokat'ta kaçakçılık operasyonu: 47 tarihi eser ele geçirildi

06.09.2024 12:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta polis ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 47 adet tarihi eser geçirildi.

Tokat'ta kaçakçılık operasyonu: 47 tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Bir ikamette gerçekleştirilen operasyon sonucunda; 36 adet farklı ebat ve şekillerde sikke, 3 adet kulplu küçük metal bakraç, 1 adet taşlı yüzük, 1 adet deve kuşu figürlü metal obje, 1 adet bakır renkli metal kılıflı hançer, 1 adet sarı ve kahverengi renkli, üzerinde hayvan figürleri bulunan vazo, 1 adet metal ok ucu, 1 adet kaşık benzeri metal obje, 1 adet kuş figürlü metal kolye ucu, 1 adet üst kısmı yuvarlak alt kısmı sap şeklinde metal obje olmak üzere toplamda 47 adet tarihi eser ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon sonrasında, ikamet sahibi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tokat tarihi eser kaçakçılık
En Çok Okunan Haberler
Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor! Paylaştığı videoya yorum yağdı

Herkes Dilan Polat'ı konuşuyor! Paylaştığı videoya yorum yağdı

14 Mayıs seçimlerini doğru bilmişti! SONAR ve BETİMAR son anketini yayınladı

14 Mayıs seçimlerini doğru bilmişti! SONAR ve BETİMAR son anketini yayınladı

Tatilciler arasında yeni akım başladı: "Popülerliği daha da artacak"

Tatilciler arasında yeni akım başladı: "Popülerliği daha da artacak"

Dilan Polat'ın ardından bir karar daha... Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi

Dilan Polat'ın ardından bir karar daha... Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi

Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı... Narin'in son sözüne de ulaşıldı

Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı... Narin'in son sözüne de ulaşıldı

Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan dikkat çeken ifade: "Devletimiz sağ olsun!"

Engin Polat'ın tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan dikkat çeken ifade: "Devletimiz sağ olsun!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.