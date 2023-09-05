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Tokat'ta kan donduran cinayet! Başına taşla vurularak öldürüldü

05.09.2023 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, eski devlet hastanesinin bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. 33 yaşındaki kişinin başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Tokat'ta kan donduran cinayet! Başına taşla vurularak öldürüldü

Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Bir kişinin yıkılan hastane binasının bahçesinde hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak darp edilmiş erkek ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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AĞABEYİ TEŞHİS ETTİ

Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet E., hayatını kaybeden kişinin kardeşi Tuncay E. olduğunu teşhis etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay E.'nin cansız bedeni ise Erbaa Devlet Hastanesinin morguna konuldu.

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Polis Tuncay E.'yi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlattı. (DHA)

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