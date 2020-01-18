HABER
  4. Tokat'ta korkunç olay! Anaokulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini astı

Tokat'ta korkunç olay! Anaokulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 00:51 | Son Güncelleme

Tokat Devlet Hastanesi'nin anaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğba Uzun (37), evinde oğlu Kayra'yı (10) bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Çilingir ile açılan eve giren baba Mustafa Uzun, eşi ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşınca fenalık geçirdi.

Tokat’ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı.

Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen anne Tuğba Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Acı olay sonrası fenalık geçiren baba Mustafa Uzun, sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve savcının evde yaptığı incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Çocuğunu bıçakladıktan sonra canına kıydıÇocuğunu bıçakladıktan sonra canına kıydı
TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası uçtu: Sürücü, 'Ben böyle kaza görmedim' dediTIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası uçtu: Sürücü, 'Ben böyle kaza görmedim' dedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat cinayet intihar

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı

Duygu dolu mesajlar: Mütevazı anlar bıraktı geriye...

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Rahşan Ecevit kimdir? Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı? İşte Rahşan Ecevit'in hayatından detaylar...

İşte Rahşan Ecevit'in hayatı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.