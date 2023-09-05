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Tokat'ta korkunç olay! Başına taşla vurularak öldürüldü, cesedi boş arazide bulundu: O isim gözaltına alındı

05.09.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Tuncay Erdoğar başına taşla vurularak öldürüldü. Eski devlet hastanesinin bahçesinde cansız bedeni bulunan Erdoğar'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Erdoğar'ın arkadaşı gözaltına alındı. Öte yandan C. Ş. ile Erdoğar’ın 28 Temmuz'da birlikte çektikleri bir videoyu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Gazi Bulvarında bulunan eski devlet hastanesinin bahçesinde meydana geldi. Bir kişinin yıkılan hastane binasının bahçesinde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler boş arazide başına taşla vurularak darp edilmiş bir erkek ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Ahmet Erdoğar, ölen kişinin kardeşi Tuncay Erdoğar olduğunu teşhis etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayda kullanılan taşlar delil olarak muhafaza altına alındı. Tuncay Erdoğar’ın cesedi ise Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Tuncay Erdoğar

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada Tuncay Erdoğar’ın öldürüldüğü bölgede C.Ş.'nin de bulunduğu belirlendi. İkilinin akşam saatlerinde eski hastane bahçesinde alkol almak için buluştuklarını öğrenen ekipler, C.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı ve öğle saatlerinde şehir merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheli C.Ş., sağlık kontrolü için Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirildi. C.Ş., hastane bahçesinde gazetecilerin Tuncay Erdoğar’ı kendisinin öldürüp öldürmediğine dair soruyu yanıtsız bıraktı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Tuncay Erdoğar ise bugün toprağa verildi.

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C. Ş. ile Erdoğar’ın arkadaş oldukları 28 Temmuz'da birlikte çektikleri bir videoyu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

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