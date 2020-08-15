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Tokat'ta korkunç olay! Yeğenini kamayla bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 01:40 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kamayla bıçaklanan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta korkunç olay! Yeğenini kamayla bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay; Mimar Sinan Mahallesi hastane caddesinde gece saatlerinde meydana geldi.

Ali Kılınç (30) annesi ve üvey babası ile kız kardeşinin yaşadığı iki katlı evin alt katında ikamet eden üvey amcası ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Evin bahçesinde devam eden kavgada Necmettin Kaya (71) evindeki kamayla Ali Kılınç’ı göğüs bölgesinden bıçakladı.

Ağır yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen evli ve 1 çocuk babası Kılınç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet olayının zanlısı yaşlı adam ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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