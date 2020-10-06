HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat'ta korkutan manzara! Su yeşile boyandı, balıklar kıyıya vurdu

Tokat'ta korkutan manzara! Su yeşile boyandı, balıklar kıyıya vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde adeta yeşile boyanan Hasan Uğurlu Barajı, görenleri şaşkına çevirdi. Ölü balıkların kıyıya vurduğu barajla ilgili harekete geçen Çevre Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta korkutan manzara! Su yeşile boyandı, balıklar kıyıya vurdu

Samsun-Tokat-Ordu sınırındaki Hasan Uğurlu Baraj Gölü yaklaşık bir haftadır değişen rengi ile dikkat çekiyor. Tokat’ın Erbaa ilçesi sınırına yakın noktada barajın büyük bir bölümü yeşille kaplanmış durumda. Kıyı kenarı da yeşile kaplanan barajda balık ölümlerinin başlaması vatandaşları tedirgin ediyor. Şükür Köyü sakinlerinden Hasan Şahin, barajdaki durumun endişe verici olduğunu kaydetti. Gölün kenarında kuruyan yeşil tabakanın gök mavisi rengini aldığını ifade eden Şahin, “Göl kenarında balık ölüleri var. Bu yeşil görüntü su akıntısı nedeni ile bazen kıyıda bazen gölün ortasında oluşuyor. Yetkililerden ricamız bir analiz yapılarak suyun kirlilik durumu ile bizleri aydınlanması” diye konuştu.

AW132820_02

ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda alg (su yosunu) patlaması olarak değerlendirilen kirlilikle ilgili Tokat Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin numune alarak inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı.

AW132820_03

AW132820_05

AW132820_04

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son haliZifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci anlar! Bir anda kontrolden çıktı
Feci anlar! Bir anda kontrolden çıktı
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Bu kez deniz değil, kumsallar doldu
Bu kez deniz değil, kumsallar doldu
Büyükçekmece Gölü'nde doluluk oranı yüzde 18'e düştü!
Büyükçekmece Gölü'nde korkutan manzara! Böyle görüntülendi
Kadir suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Kadir suresinin faydaları
Kadir suresi'nin önemi nedir?
Yunuslar botları takip edince... Denizde keyifli anlar!
Yunuslar botları takip edince... Denizde keyifli anlar!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.