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Tokat'ta kuvvetli rüzgar! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

01.06.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta öğle saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarda bazı çatılar uçarken, ağaçlar devrildi. Almus ilçesinde pazarcı esnafı rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tokat'ta kuvvetli rüzgar! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle Niksaryolu Kavşağı'nda kaldırım üzerinde bulunan bir ağaç yola devrildi. İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan bahçe içerisindeki ağaç da rüzgarda yıkıldı.

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Kent merkezinde bir apartmanın çatısı uçtu. Ayrıca Karşıyaka bölgesinde elektrik telleri koptu. Almus ilçesinde kurulan pazar yerinde ise, tezgahların üzerine kurulan şemsiyeler rüzgarın etkisi ile devrildi. Pazarcı esnafı şiddetli rüzgar nedeniyle zorluk çekti.

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DHA

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yağmur Tokat

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