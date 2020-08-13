Tokat'ta LPG’li otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre; Tokat’tan Sivas istikametine seyir halinde olan Mehmet T. (40) idaresindeki otomobil alevlere teslim oldu.

YANGIN TÜPÜ İLE MÜDAHALE ETKİSİZ HALE KALDI

Kızıleniş mevkiinde motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü otomobilini yol kenarında durdurarak ailesini araçtan tahliye etti. Bir anda alevler içinde kalan otomobile yoldan geçen sürücülerin yangın tüpü ile müdahalesi ise yetersiz kaldı.

Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yol çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda zor anlar yaşadı. Araçlarını sağlı sollu park ederek itfaiye ekiplerine güvenli yol açan sürücülerin yardımı ile olay yerine ulaşan itfaiye erleri yangına müdahale etti.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, bir kaç dakika süren çalışma ile söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi Mehmet T. hararet yapan aracından dumanlar çıkması nedeni ile aracı yol kenarına park ederek ailesini araçtan çıkmasını sağladığını kaydetti.

Yangın sırasında trafiğe kapatılarak araç kuyruğunun olduğu yol itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Olay mahallinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı. (İHA)

