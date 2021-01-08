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Tokat'ta mahalle muhtarı kavşağa 'Evde kal' afişi astı

08.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta mahalle muhtarı kavşağa 'Evde kal' afişi astı

Tokat'ta Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Turan Türk, farkındalık oluşturmak için mahallelinin yoğun olarak kullandığı kavşağa koronavirüs tedbirleri konusunda afiş astı.

Koronavirüs vakalarının azalmaya başladığı Tokat'ta vatandaşların tedbiri elden bırakmamaları için harekete geçen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Turan Türk, kavşağa 'Koronavirüs bitene kadar, misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz, maske, mesafe, hijyen' yazılı afiş astı.

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Dünyada salgının devam ettiğini belirten Türk, "Koronavirüs birçok cana mal oluyor. Mahallemizde 150'ye varan vaka sayıları mevcuttu. Şu anda 20'ye kadar düştü. Mahallemizde de 7 kişilik bir ekiple hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu vakaların daha düşmesini ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz bitene kadar. Onun için de evdeyiz. Evde kalıyoruz. Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz. Böyle bir farkındalık olsun diye böyle bir pankart hazırladık. Vakalar düşmüş iken bunu bitirmenin çabasındayız. Daha fazla cana mal olmadan, daha fazla insanımız buna maruz kalmadan, aşı uygulanıncaya kadar vatandaşımızı bilinçlendirmek için böyle bir pankart hazırladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı uymaları için davet ediyoruz. Özellikle gençlerimizi maske, mesafe konusunda uyarmak istiyorum" dedi.

Mahalleli de duyarlılığı nedeniyle muhtar Türk'e teşekkür etti.

DHA

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