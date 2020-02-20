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Tokat'ta mahkeme salonunda kan donduran olay! Cezayı duyunca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Tokat'ta uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yargılanan Ahmet Gitgel (40), mahkemenin 20 yıl hapis cezası kararını duyunca ağzından çıkarttığı kurşun kalemi boynuna sapladı. Yaralanan sanık, hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta mahkeme salonunda kan donduran olay! Cezayı duyunca...

Olay, dün Tokat Adliyesinde meydana geldi. ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Gitgel, karar duruşması için tutuklu bulunduğu Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinden mahkeme salonuna getirildi.

KARARI DUYUNCA KURŞUN KALEMİ BOYNUNA SAPLADI

Mahkeme heyetinin kararı açıkladığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldığını öğrenen Gitgel, ağzında sakladığı kurşun kalemi çıkartarak boynuna saplayarak kendini yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarmaların müdahale ettiği Gitgel, adliyeye gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Gitgel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Tokat Mahkeme salonu Ahmet Gitgel

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