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Tokat'ta pide yarışması! 10 dakikada 9 tane yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Tokat'ta ilki düzenlenen pide yarışmasını 10 dakikada 9 pide yiyen güreşçi kazandı.

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde ilki düzenlenen Köroğlu ve Pide gününde güreş müsabakalarının ardından pide yarışması yapıldı. Güreşlerin yapıldığı er meydanında yapılan yarışma yoğun ilgi gördü. İkisi kadın 14 kişi 10 dakikada en fazla pideyi yemek için yarıştı. Yarışmanın başlamasıyla birlikte 4'er adet pideyi yiyen yarışmacılara pide takviyesi yapıldı. Güreşçilerin de katıldığı yarışmada vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı.

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10 dakikada 9 adet pide yiyen güreşçi Enes Güler, yarışmanın birincisi oldu. Başaltı güreşlerde ikinci olan Güler, pide yarışmasının birincisi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, Çamlıbel beldesinde düzenledikleri festivalde ünlü Çamlıbel pidesine dikkat çekmek istediklerini kaydetti. Normal şartlarda 10 dakika gibi kısa bir sürede bir insanın 9 pide yemesinin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Akgül,"Yarışmacımız zannedersem lezzetinin büyüsüne katıldı. Gördüğünüz gibi pidemiz çok ünlü. Tokat-Sivas karayolu üzerinde olan beldemizden geçerken vatandaşlarımızın pidemizi tatmadan geçmemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

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Öte yandan etkinliklerin yapıldığı alana kasalarla getirilen pidelerden alabilmek için vatandaşlar adeta bir birleri ile yarıştı. Bin adet pide kısa sürede bitti.

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Anahtar Kelimeler:
Tokat pide

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