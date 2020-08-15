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  4. Tokat'ta sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! Üvey yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı

Tokat'ta sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! Üvey yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 20:46 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Ali Kılınç'ı (30) 43 santimlik kamayla öldüren üvey amcası Necmettin Kaya (71) tutuklandı. Olayın taraflar arasındaki sarkıntılık iddiasıyla başlayan tartışma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

Tokat'ta sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! Üvey yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı

Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi.

Evli ve bir çocuk babası Ali Kılınç, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Canbolat Caddesi'ndeki bir binada oturan annesi Seher Kaya, üvey babası Hasan Kaya ve kız kardeşi İ.K.'nın yaşadığı eve geldi.

SARKINTILIK İDDİASI SONRASI KAVGA ÇIKTI

Kılınç, bir süre sonra 2 katlı binanın alt katında yaşayan üvey babasının kardeşi Necmettin Kaya ile onun oğlu Ü.K.’nın, kendi kız kardeşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

43 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDAKİ KAMAYI ÜVEY YEĞENİNE SAPLADI

Evde başlayan ve dışarıya taşan kavgada Necmettin Kaya evde bulunan 43 santimetre uzunluğundaki kamayı alarak Ali Kılınç'ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Kılınç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Necmettin Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Kaya, girişte basın mensuplarının sorularına 'Evimi bastılar' diye cevap verdi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kaya, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (DHA)

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