HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat'ta şeker sanıp lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

Tokat'ta şeker sanıp lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

29.06.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ın Niksar ilçesinde şeker sanıp lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar tedbir amaçlı olarak hastanede tedaviye alındı.

Tokat'ta şeker sanıp lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde ikamet eden Salise Kalebaş (59) torunlarının lavabo açıcı yediğini fark etti.

Çocuklar fark etti, kurtarma operasyonu başlatıldıÇocuklar fark etti, kurtarma operasyonu başlatıldı

Kalebaş’ın ihbarı üzerine yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuk 112 Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Niksar’da yapılan ilk müdahalenin ardından Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y.K. (9) Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar tedbir amaçlı olarak hastanede tedaviye alındı.

ŞEKER SANMIŞLAR

Oğlu ve kızının çocuklarının tatil için Niksar’a getirdiğini belirten Salise Kalebaş, torunlarının şeker sandıkları lavabo açıcıdan yediğini fark ettiğini belirterek, “Ben ellerinde lavabo açıcı olduğunu görünce fark ettim. Birer ikişer tane şeker sanarak yemişler. Tadı acı gelince biberli olduğunu düşünmüşler” dedi. (İHA)

Arnavutköy'de çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kameradaArnavutköy'de çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

228deecf-6aa8-45e8-9d12-a2c037d36266

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!
Ünlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyorÜnlü siyasetçilerin gözdesi! Her birini tek tek hazırlıyor
Kahreden kaza! Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardıKahreden kaza! Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden görüntü! Bu halde bulundular

Şoke eden görüntü! Bu halde bulundular

Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

Süper Lig ekibinden kovuldu, EURO 2020'de tarih yazdı

Süper Lig ekibinden kovuldu, EURO 2020'de tarih yazdı

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

Sosyal medyada gündem olan dava peş peşe açıklamalar

Sosyal medyada gündem olan dava peş peşe açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.