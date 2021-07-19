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Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi

19.07.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde termometreler, güneş altında sıcaklığı 44 derece ölçtü. Sıcaktan bunalan çocuklar, meydandaki fıskiyelerle serinlemeye çalıştı. Satış için getirildiği pazarda sıcaktan etkilenen boğanın üzerine ise kovalarla su döküldü.

Tokat'ta termometreler 44 dereceyi gösterdi

İlçe merkezinde, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometreler, 44 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan çocuklar, meydandaki fıskiyelerin ortasına geçerek, serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcak nedeniyle ilçe sakinleri de dışarıdayken gölgelik yerlerde durmayı tercih etti.

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İlçede kurbanlık satışı yapılan hayvan pazarında ise boğa sıcaktan etkilendi. Enver Akpolat’a ait kurbanlık hayvanın üzerine kovalarla su döküldü.

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Şemsiyelerle gölge oluşturularak, hayvanı serinletme mücadelesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sıcaktan etkilenen boğa, yeniden ayağa kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tokat
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