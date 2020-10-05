Tokat'ta TIR'dan yola dökülen pancarı vatandaşlar topladı

Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Turhal Şeker Fabrikası’na pancar taşıyan A.G. idaresindeki tırın arka kapağı Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında açıldı.

Kapağın açılması ile yaklaşık 2 ton pancar yola döküldü. Dökülen pancarlar ulaşımda aksamalara neden olurken, kamyonetle yoldan geçen vatandaşlar dökülen pancarları toplamak için izin istedi. Önce izin vermeyen TIR sürücüsü, yola dökülen pancarları toplayamayınca çaresiz vatandaşların pancarları almalarına izin verdi.

Dökülen pancarları toplayıp kamyonetine yükleyen Bekir Alkan, “Hem vatandaşa yardımcı olmak hem de hayvanlar için pancarları toplamak istedik. TIR sürücüsü de izin verdi, kamyonetimize yükledik. Pancarları büyükbaş hayvanlarımıza yem yapacağız” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından pancarların yoldan kaldırılması ile ulaşım normale döndü. TIR sürücüsüne ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için para cezası uygulandı. (İHA)

