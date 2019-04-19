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Tokat’ta yakılmış insan kemikleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 01:08 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesi Kelkit çayı kenarında yakılmış şekilde kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kelkit Çayı kenarında hayvan otlatan çoban, bir insana ait olabileceğini düşündüğü yanmış kemik parçaları buldu.

Çobanın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı. Yanmış araç lastikleri arasında kemik parçalarını inceleyen olay yeri inceleme ekipleri kemik parçalarını topladı.

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Toplanan kemik parçaları otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA / DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa yakılmış insan kemikleri

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