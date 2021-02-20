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Tokat'ta yangın: 7 iş yeri zarar gördü

20.02.2021 02:19 | Son Güncelleme:
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Tokat'ta yangın: 7 iş yeri zarar gördü

Tokat'ta, Meydan Çarşısı'ndaki bir kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, yakınındaki 6 iş yerine daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 3 iş yeri kullanılmaz hale geldi, 4 iş yerinde ise hasar oluştu.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerindeki Meydan Çarşısı'nda meydana geldi. Bir kuruyemiş dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Zaman zaman iş yerinde patlama da meydana gelirken, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler yakınındaki 6 iş yerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında 3 iş yeri kullanılmaz hale gelirken, 4 iş yerinde ise hasar meydana geldi.
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TOKAT BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Olay yerinde incelemede bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Gecenin bu saatinde üzücü bir olayla karşılaştık. Bu alanda 100'e yakın dükkan var. Hemen ana caddeye bakan taraftaki bir dükkanda yangın çıktı.
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"Yangın, yan ve arka taraftaki dükkanlara da sıçradı. Ekiplerimiz yangınla ilgili söndürme çalışmalarını yaptılar ve yangın kontrol altına alındı. Buradaki dükkanlarımız genelde kuruyemişçi, bununa beraber yöresel ürünler satılan, plastik malzemelerin satıldığı dükkanlardı. Herhangi bir can kaybı olmadı. Allah daha beterinden saklasın. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. Sadece maddi zarar var" dedi.

(DHA)

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