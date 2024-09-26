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Tokat'ta yolda yürüyen kadın sırtından bıçaklamıştı! Gözaltındaki kişi serbest kaldı, asıl fail yakalanarak tutuklandı

26.09.2024 19:46
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Tokat'ta Sevgi Ginay’ın (36) kendisini takip eden kişi tarafından sırtından bıçakla yaralanmasında şüpheli olarak gözaltına alınan zihinsel engelli M.K., olayla ilgisi olmadığı tespit edilip, serbest bırakıldı. Ekipler, 150 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını tarayıp, asıl şüpheli zihinsel engelli İbrahim B.'yi (25), yakalayıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Ginay (36), yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan kişi bıçakla saldırdı. Elinde bıçakla üzerine doğru gelen kişiyi fark eden kadın koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Tökezleyen Ginay, yere düştüğü sırada kendisini takip eden şüpheli, sırtından bıçakladı. Kadının çığlıkları üzerine saldırgan koşarak kaçtı.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı ve kadının kaçarak uzaklaştığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Ginay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K.’yi gözaltına aldı. Ancak M.K., olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

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İLAÇ KULLANIYORMUŞ

60 ev ve iş yerinden 150 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tarayan polis ekipleri, sabah saatlerinde şüpheli olarak İbrahim B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırıda kullandığı meyve bıçağını da kaçarken yöresel ürünler pazarının bulunduğu yere attığı tespit edildi. Yüzde 40 zihinsel engelli olduğu ve ilaç kullandığı belirtilen İbrahim B.'nin ifadesinde, ilaçlarını almadığı zaman insanları farklı varlıklar olarak gördüğünü söylediği öğrenildi.

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Bu arada, olay anına ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin şapka taktığı ve olay öncesi caddelerde dolaşırken kameraya yansıdığı anlar yer alıyor.

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TUTUKLANDI

Yolda yürüyen kadına saldırıp yaralayan İbrahim B. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim B. 'nin ifadesinde ‘İlaçlarımı almadığım zaman insanları korkunç varlıklar gibi görüyorum’ dedi.

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İbrahim B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Tokat
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