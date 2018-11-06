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Tokat Valisi Balcı, göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:48 | Son Güncelleme

TOKAT Valiliği'ne son çıkan Valiler Kararnamesi ile atanan Ozan Balcı kente gelerek göreve başladı.  Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi kaymakamlığı görevindeyken Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliği'ne atanan Vali Ozan Balcı, kente gelerek göreve başladı.

Tokat Valisi Balcı, göreve başladı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Valiliği'ne son çıkan Valiler Kararnamesi ile atanan Ozan Balcı kente gelerek göreve başladı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi kaymakamlığı görevindeyken Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliği'ne atanan Vali Ozan Balcı, kente gelerek göreve başladı. Vali Balcı'yı valilik önünde kentte görev yapan kurum müdürleri karşıladı. Balcı, kendisini karşılayan kurum müdürleriyle tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Bu sırada personel ise odalarının pencerelerinden Vali Balcı'nın gelişini izledi. Vali Balcı, daha sonra valilik makamında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Balcı konuşmasında, "Bu şerefli görevi bana inanarak güvenerek kanaat getirerek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da şükranlarımı arz ediyorum. Biz buralara kadar geldik ama bunda da görev yaptığımız dönem içerisinde milletimizin hayır dualarının olduğuna inanıyorum. 20 yıldır mülki idari amir olarak hizmet ediyorum. Amirinden memuruna, basın mensuplarından çiftçisine, sanayicisinden işçisine, hepsi bana destek verdi. Hayır duaları ile destek verdiler. Sonuçta bunlar emanet görevler. Milletimize hizmet etme makamları. Milletimizin de hayır dualarının olduğunu inanıyorum. Bu yüzden milletimize her zaman vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Tokat Valisi Balcı, göreve başladıTokat Valisi Balcı, göreve başladıTokat Valisi Balcı, göreve başladıTokat Valisi Balcı, göreve başladı

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