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Tokat ve Kastamonu'da eğitime kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:47 | Son Güncelleme

Tokat ve Kastamonu'da eğitime kar tatili

TOKAT/KASTAMONU (AA) - Tokat ve Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonucu öğleden sonra il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Daha önce, Almus, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde öğleden sonra ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyurulmuştu.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Taşköprü'nün tamamında, Araç'ta Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki okullarda, Çatalzeytin ve Daday'da ise taşımalı sistemde eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu il merkezi ile ilçelerden İhsangazi, Azdavay, Ağlı ve Seydiler'deki tüm okullarda, Küre'de Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki okullarda, Devrekani, Tosya ve Şenpazar'da ise taşımalı sistemde eğitime bir gün ara verildiği daha önce açıklanmıştı.

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