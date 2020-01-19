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  4. Tokat Yazmacılar Sitesi’ndeki yangın kontrol altına alındı

Tokat Yazmacılar Sitesi’ndeki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Tokat’ta Yazmacılar Sitesi’nde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tokat’ta Yazmacılar Sitesi’nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 22 iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Sebze Hali’nin yan tarafında bulunan Yazmacılar Sitesi’nde ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı tahmin edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yazma yapımında kullanılan boya ve birçok kimyasal maddenin bulunduğu sitede küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Çatıda başlayan alevlerin yayılması ile büyüyen yangına il itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ve polis TOMA araçları müdahale etti. Alevlerin göğe yükseldiği binada yangını iş yeri sahipleri yaşlı gözlerle izledi. Olay yerine gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu incelemelerde bulundu. Vali Balcı, 22’ye yakın esnafın bulunduğu Yazmacılar Sitesi’nde ilk bilgilere göre yangının sobadan çıktığını belirterek, "İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Eroğlu ise, yangının alt katlara sirayet etmemesi için ekiplerin çalışma yaptığını belirterek, “Kimyasal maddelerin olduğu bölüme yangının sıçramaması için çalışma yapılıyor. Rabbim can kaybı vermesin, mal kayıplarını devlet olarak bizler yanındayız” diye konuştu.
Yazmacılar Sitesi’nde iş yeri bulunan Mehmet Ergezer, 22 esnafın faaliyet gösterdiği işletmelerdeki toplam zararın büyük olduğunu ifade ederek, “Maddi kaybımız 20 milyonun üzerindedir. Burası sadece depo olarak kullanılan bir yer değil, imalathaneler de var. Boya hammaddeleri, kalıplar var. Biz devletimizden buranın afet kapsamına alınarak yardım yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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