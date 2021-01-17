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Tokat Yeşilyurt'ta 2 haftadır koronavirüs vakası görülmüyor

17.01.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Tokat Yeşilyurt'ta 2 haftadır koronavirüs vakası görülmüyor

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde yaklaşık 2 haftadır koronavirüs vakasına rastlanılmamasının sevinci yaşanıyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinin kırmızı olan risk haritası tamamen normale döndü. İlçede pozitif vaka sayısı sıfıra düşerken, ilçe merkez ve köylerinde aktif hasta ve karantinası devam eden hasta bulunmadığı kaydedildi. İlçe esnaflarından Hamit Karabal, korona virüs vakasının bitmesinden dolayı sevinçli olduklarını ifade ederek, “Tüm görevlilere çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah bir daha sıkıntı yaşamayız. Korona virüsün artmasına neden olan kuralları çiğnemez, maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirirsek bir daha bu durumlara düşmeyiz” dedi.

Hilmi Adıgüzel ise ilçede geçtiğimiz aylarda vaka sayısının çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Burada kaymakamımızın yoğun çalışmaları ve ilçe halkımızın duyarlılığı neticesinde ilçemizde vaka sayısının bitmesinden dolayı çok büyük memnuniyet duymaktayız. Bu konuda ilçe halkımıza, belediye başkanımıza ve kaymakamımıza verdikleri yoğun çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca maske ve mesafe kurallarına riayet eden ilçemiz halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt yaptığı yazılı açıklamada pozitif vakaya rastlanmadığına dikkat çekerek, “İlçemizde pozitif vaka sayısı sıfır olup, bugün itibarıyla ilçemiz merkez ve köylerinde aktif hastamız ve karantinası devam eden hastamız bulunmamaktadır. Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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