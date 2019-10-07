HABER

’Tokat’ zanlısına tutuklama kararı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Mersin’de çocuklar arası çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şüpheli hakkında ’tutuklama’ kararı çıkarıldı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla ’kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.’ye ’ev hapsi’ cezası verildi.

’Tokat’ zanlısına tutuklama kararı çıktı

Mersin’de çocuklar arası çıkan tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat atan şüpheli hakkında ’tutuklama’ kararı çıkarıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla ’kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.’ye ’ev hapsi’ cezası verildi. N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ’ev hapsi’ kararına, bu tedbirin yeterli olmadığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında ’tutuklamaya yönelik yakalama’ kararı çıkardı.
’Ev hapsi’nde bulunan şüphelinin, bu karar sonrası tutuklanacağı öğrenildi.

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladıGölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
PKK’nın elebaşı Karayılan’ın yanındaydı, o kadın terörist öldürüldüPKK’nın elebaşı Karayılan’ın yanındaydı, o kadın terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.