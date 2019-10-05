Tokat'a şehit ateşi düştü

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), (DHA)- ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerini taşıyan midibüse TIR’ın arkadan çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün (26) acı haberi Tokat'ın Almus ilçesindeki baba ocağına ulaştı. 1 yıl önce evlenen şehidin eşinin 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Taşlı Höyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında çıkan kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma personelinin taşındığı Ahmet Baykuş yönetimindeki 63 KS 840 plakalı sivil midibüse, aynı yönde ilerleyen A.B.'nin kullandığı 01 BH 895 plakalı TIR arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 15 jandarma personeli yaralandı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyündeki baba ocağına ulaştı. Mustafa ve Semiha Türk çiftinin 6 çocuklarından 4'ncüsü olan şehidin acı haberini alan anne ve baba büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Köyde haberi duyanlar ise taziye için şehidin baba evine akın etti. Bir yıl önce evlenen şehidin eşi Kezban Türk’ün 4 aylık hamile olduğu belirtildi. Yarın ilçeye getirilecek olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, ikindi vakti köyde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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