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Tokat’a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG’li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan şehit Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın (22) ailesine acı haber Yeşilyurt Kaymakamı Muhammet Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Fırat’ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG’li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.
Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan şehit Piyade Onbaşı Sefa Fındık’ın (22) ailesine acı haber Yeşilyurt Kaymakamı Muhammet Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları metanetini korumaya çalışırken, şehidin evi ve köy Türk bayrakları ile donatıldı. Çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail ve Özgür çiftinin 4 çocuğundan tek erkek evladı olan şehidin bekar olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıldır görev yaptığı kaydedilen şehidin cenazesinin Pazartesi günü köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’a şehit ateşi düştü
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