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  4. Tokat'a şehit ateşi düştü

Tokat'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:56 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Telabyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir’in (29) acı haberi Tokat’ta oturan ailesine ulaştı.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- SURİYE'nin Telabyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit düşen 3 askerden biri olan Piyade Teğmen Sinan Bilir’in (29) acı haberi Tokat’ta oturan ailesine ulaştı.
Suriye’nin Telabyad ilçesinde Saluk Atik köyünde, yol kontrolü sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında Piyade Teğmen Sinan Bilir şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat’ta oturan ailesine ulaştı. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Teğmen Sinan Bilir’in ailesine acı haberi askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin eşi Sibel Bilir (25), annesi Nevriye Bilir (55) ve kardeşleri Aşkın (12) ve Ahmet Bilir (30) büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Teğmen Sinan Bilir’in geçen yıl ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat’a geldiği öğrenildi. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi yarın kent meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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