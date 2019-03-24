Tokat'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ
Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi otopsinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini hava alanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu il protokolü, şehidin Babası Nurettin Gazi Uygun ile yakınları karşıladı. Bekar olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un 7 ay önce göreve başladığı öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi, Turhal Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Uygun'un cenazesi Turhal ilçesinde yarın öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
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