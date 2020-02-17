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Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Tokatçı filminin Emine'si, bir zamanların sinema kraliçesi Nazan Saatçi'yi hatırladınız mı? Instagram'da Yeşilçam'ın arkeoloğu olarak tanına 'mekaniyesilcam' adlı hesap, güzel oyuncuyu buldu. İşte hala güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Nazan Saatçi...

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, şimdi nasıl gözüküyor dersiniz?

Osman'ın maniler yazdığı Emine, 1958 doğumlu Nazan Saatçi. Aslen Samsun'lu ve Samsun doğumlu.

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YURT DIŞINDA EĞİTİM ALDI

Nazan Saatçi, lise sona kadar memleketi Samsun'da yaşadı ardından İstanbul'a taşınarak, İstanbul Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Oyunculuk üzerine; Los Angeles Actor Center ve hipnoterapi konusunda; Palo Alto School of Hypnotherapy (Hipnoz okulu) ve Florida Gerald F.Kein Omni Hypnosis Training Center (Hipnoz öğrenim Merkezi) okullarında eğitimler aldı.

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SİNEMA KRALİÇESİ SEÇİLDİ

Sinema ile tanışması güzellik yarışmaları ile gerçekleşen oyuncu 1978 yılında Tercüman – İnci Gazetesi'nin Sinema kraliçesi seçildi. Ayrıca Günaydın – Saklambaç Gazetesi'nin aracılığı ile Türkiye Güzeli olarak Miss Europe International (Avrupa güzellik yarışmasında) ve 1983 Miss Asia Pasific (Asya güzellik yarışmasında) ikinci oldu.

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ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Nazan Saatçi, yıllar sonra Instagram'da ortaya çıktı. Yıllar geçip gitmiş ama güzelliğinden pek bir şeyler götürememiş gibi. Şu anda 62 yaşında olan Nazan Hanım, zamana meydan okurcasına hala güzel hala genç...

İşte Nazan Saatçi'nin Instagram paylaşımları...

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