Tokat'ta üretimin ve üreticinin desteklenmesi amacıyla "Tokat'ı Sev, Tokat'ta Üret, Tokat'ta Tüket" kampanyası başlatıldı.

Tokat Belediyesi ve Tokat Sivil Kalkınma Platformu (TOSKAP) iş birliğiyle başlatılan kampanyanın tanıtımı amacıyla tarih Taş-Han'da düzenlenen programa katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, kentte yapılan üretiminin dünya genelinde tüketiminin önemli olduğunu belirtti.

"Tokat'ta üretilecek Tokat'ta tüketilecek şu anda ama bir de şehrin ürünlerini inşallah dünyada da tüketirsek o zaman Tokat'ı daha istediği seviyeye getirmiş olacağız" diyen Balcı, kent dışında yaşayan Tokatlıların da sorumluluğunu hissettiklerini söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere kent dışında da yaşayan Tokatlıların yoğunluğuna dikkati çeken Balcı, "Tokatlı hemşehrilerimizin başarısıyla gurur duyan, Tokat'ta güzel gelişmeleri dört gözle bekleyen insanlarımız var. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz ağır. Biz üretimin dostuyuz. Çiftçinin, esnafın, hizmet sektöründe çalışanın, sanayi sektöründe çalışanın, gerek işverenlerin, gerek işçilerin dostuyuz. Üretimin dostuyuz. Yapılan iyi, güzel bütün her işi desteklemekten, onları alkışlamaktan, doğru iş yapan insanlarla beraber olmaktan, onların hayatını kolaylaştırmaktan, en azından yüreklendirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.