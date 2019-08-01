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"Tokat'ı Sev, Tokat'ta Üret, Tokat'ta Tüket" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Tokat Valisi Ozan Balcı: - "Biz üretimin dostuyuz. Çiftçinin, esnafın, hizmet sektöründe çalışanın, sanayi sektöründe çalışanın, gerek işverenlerin, gerek işçilerin dostuyuz"

Tokat'ta üretimin ve üreticinin desteklenmesi amacıyla "Tokat'ı Sev, Tokat'ta Üret, Tokat'ta Tüket" kampanyası başlatıldı.

Tokat Belediyesi ve Tokat Sivil Kalkınma Platformu (TOSKAP) iş birliğiyle başlatılan kampanyanın tanıtımı amacıyla tarih Taş-Han'da düzenlenen programa katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, kentte yapılan üretiminin dünya genelinde tüketiminin önemli olduğunu belirtti.

"Tokat'ta üretilecek Tokat'ta tüketilecek şu anda ama bir de şehrin ürünlerini inşallah dünyada da tüketirsek o zaman Tokat'ı daha istediği seviyeye getirmiş olacağız" diyen Balcı, kent dışında yaşayan Tokatlıların da sorumluluğunu hissettiklerini söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere kent dışında da yaşayan Tokatlıların yoğunluğuna dikkati çeken Balcı, "Tokatlı hemşehrilerimizin başarısıyla gurur duyan, Tokat'ta güzel gelişmeleri dört gözle bekleyen insanlarımız var. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz ağır. Biz üretimin dostuyuz. Çiftçinin, esnafın, hizmet sektöründe çalışanın, sanayi sektöründe çalışanın, gerek işverenlerin, gerek işçilerin dostuyuz. Üretimin dostuyuz. Yapılan iyi, güzel bütün her işi desteklemekten, onları alkışlamaktan, doğru iş yapan insanlarla beraber olmaktan, onların hayatını kolaylaştırmaktan, en azından yüreklendirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da "Tokat'ta üretmek, Tokat'ta tüketmek çok önemli kavramlar. Bunun hem altının çizilmesi hem de içinin doldurulması çok büyük önem arz ediyor. Başta esnaflarımızdan başlamak üzere her birimizi günlük hayatında birtakım ihtiyaçları var. Gıda ihtiyacımız var, giyecek ihtiyacımız var, kullandığımız eşyalarla ilgili bir çok ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçların hepsi Tokat'ta mevcut." diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik ise toplumların bu tür krizlerden çıkışı için oturup birtakım ciddi, yapısal, sağlıklı, ileriye dönük kararlar alması gerektiğini belirterek "Biz de şehri yöneten insanlar olarak hep birlikte kafa kafaya verdik, öncelikle bu kadar yerel, milli rezervi, değeri olan bir şehrin bu tür krizlerden bu kadar çabuk etkilenmemesi gerektiğini düşündük. Yani bizim aslında rezervimiz var, imkanımız var ama bunları kullanamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Yapısal sorunlarımız var ya da dokusal sorunlarımız var, kendi içimizde birtakım üretimi, çalışmayı, birlikteliği arttıracak eksikliklerimiz var diye düşündük. İşin temelde psikolojisinden başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Programda başlatılan kampanya kapsamında planlanan çalışmalar ele alındı.

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