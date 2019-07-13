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Tokat'ın kahramanları çocuklara çizgi romanla tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:21 | Son Güncelleme

TOKAT'ta başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında kentin yetiştirdiği önemli bilim sanat ve devlet adamları öğrencilere çizgi romanla tanıtılacak.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında kentin yetiştirdiği önemli bilim sanat ve devlet adamları öğrencilere çizgi romanla tanıtılacak.

Tokat Valiliği, öğrencilerin daha fazla kitap okumasını teşvik etmek için başlattığı 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında öğrencilere dağıtılmak üzere eğitim seti hazırladı. Şehrin yetiştirdiği önemli bilim, sanat ve devlet adamlarını öğrencilere tanıtmayı amaçlayan çalışma kapsamında yaklaşık 100 bin eğitim seti bastırıldı. Hazırlanan eğitim setinin içerisine çocukların ilgisini çekmek için Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, Mustafa Sepetçioğlu, Cahit Külebi, Danişment Gazi, eski Tokat Valilerinden Recep Yazıcıoğlu, İslam Tarihçisi Fuat Sezgin, Hüseyin Akbaş, Yaşar Güç, İbn-İ Kemal gibi bilim, sanat ve devlet adamlarının çizgi romanlarını yerleştirdi. Hazırlanan setler, il genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Vali Ozan Balcı'nın karne hediyesi olarak dağıtıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, büyüyüp gelişen Türiye için Tokat'ın çocuklarının da bir şeyler yapması gerektiğini belirterek, ''Bu kapsamda 'Eğitim Tokat' projemizi başlattık. Eğitimci arkadaşlarımız ile birlikte bir sürü proje geliştirdik. Kentin değerlerini de yeni nesile aktarmak istedik. Bunlara vefa borcumuzu ödemek lazım. Türkiye çapında milletimizin kahramanları bunlar. Burada ki gaye şu, kitaba önem vermek, çocukların bu kahramanlarla tanışmasını sağlamak. Çocuklar Tokat'ın kendi yetiştirdiği değerlerle tanışsınlar istedik'' diye konuştu.

Hazırlanan sette Tokat’ın yetiştirdiği önemli isimlerin bilgilerinin yer aldığını hatırlatan Balcı, ''Örneğin Vali Recep Yazıcıoğu, mülkü idarenin medarı iftiharıdır. Tokat'ımız için yaklaşık 5 yıl hizmet yapmış. Tokat'ın iletişiminden ulaşımına, enerjiden tarımına, hayvancılığına, sağlığına hayatın ve yaşamın her alanında dokunmuştur. Canla-başla, aşkla, yılmadan çalışmıştır'' diye konuştu.

Vali Balcı çizgi roman çalışmasının ardından, bu kişilerle ilgili masal kitapları da hazırlatacaklarını sözlerine ekledi.

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