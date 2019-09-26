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Tokat'ın kili 6 ülkeden alıcı buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Reşadiye ilçesindeki ocaktan çıkarıldıktan sonra Niksar'daki tesiste paketlenen kil, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor - Firma yetkilisi Mehmet Orkun Yılmaz: - "Sondaj ve kozmetik, bir de kedi kumu için üretim yapıyoruz. Yabancılar özellikle sondaj ve kedi kumu için kil alıyor" - "Kili Türkiye'de birçok yere gönderiyoruz. Bunun yanı sıra Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Nijerya'ya ihraç ediyoruz"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta üretilen kil, yurt içinde talep görmesinin yanı sıra 6 ülkeye de ihraç ediliyor.

Reşadiye ilçesinde ocaktan çıkartılan kil, kamyonlarla Niksar ilçesine götürülüyor. Kil, burada 10 işçinin çalıştığı bir tesiste işleniyor.

Bazı işlemlerden geçirildikten sonra paketlenen kil, daha sonra yurdun dört bir yanına ve Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ile Nijerya'ya gönderiliyor.

Firma yetkilisi Mehmet Orkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reşadiye ilçesinde bol miktarda kil rezervi bulunduğunu söyledi.

Kili ocaktan alıp tesiste kullanıcısına teslim edilecek şekilde işlediklerini anlatan Yılmaz, bu işi 4 yıldır yaptıklarını belirtti.

Son bir yıldır işi oturttuklarına işaret eden Yılmaz, "Kili Türkiye'de birçok yere gönderiyoruz. Bunun yanı sıra Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Nijerya'ya ihraç ediyoruz. Tüketicilerimiz ürettiğimiz maldan çok memnun." dedi.

- 6 ülkeye daha numune gönderdiler

Ürettikleri kili başka ülkelere de satmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, ayrıca 6 ülkeye daha numune gönderdiklerini, bu ülkelere ihracat yapabilmek için görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, kilin sabun olarak da kullanıldığına dikkati çekerek, "Sondaj ve kozmetik, bir de kedi kumu için üretim yapıyoruz. Yabancılar özellikle sondaj ve kedi kumu için kil alıyor. Evcil kediler için kilden yatak yapıyorlar. Yılda 2 bin 500 ton kil üretiyoruz. Bunun yarısından fazlasını ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de kilin tonunun 450 liradan alıcı bulduğunu belirten Yılmaz, "Biz işleyip sattığımız için daha yüksek fiyata satıyoruz." ifadesini kullandı.

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ihraç Kıl Niksar Tokat

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