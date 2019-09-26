Tokat'ın kili 6 ülkeden alıcı buluyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta üretilen kil, yurt içinde talep görmesinin yanı sıra 6 ülkeye de ihraç ediliyor.

Reşadiye ilçesinde ocaktan çıkartılan kil, kamyonlarla Niksar ilçesine götürülüyor. Kil, burada 10 işçinin çalıştığı bir tesiste işleniyor.

Bazı işlemlerden geçirildikten sonra paketlenen kil, daha sonra yurdun dört bir yanına ve Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ile Nijerya'ya gönderiliyor.

Firma yetkilisi Mehmet Orkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reşadiye ilçesinde bol miktarda kil rezervi bulunduğunu söyledi.

Kili ocaktan alıp tesiste kullanıcısına teslim edilecek şekilde işlediklerini anlatan Yılmaz, bu işi 4 yıldır yaptıklarını belirtti.

Son bir yıldır işi oturttuklarına işaret eden Yılmaz, "Kili Türkiye'de birçok yere gönderiyoruz. Bunun yanı sıra Filipinler, Romanya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Nijerya'ya ihraç ediyoruz. Tüketicilerimiz ürettiğimiz maldan çok memnun." dedi.

- 6 ülkeye daha numune gönderdiler

Ürettikleri kili başka ülkelere de satmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, ayrıca 6 ülkeye daha numune gönderdiklerini, bu ülkelere ihracat yapabilmek için görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi.