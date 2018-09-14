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Tokat'ın son 500 yıllık tarihi müzede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

TOKAT Belediyesi tarafından, kentin tarihinin sergileneceği Şehir Müzesi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Tokat'ın son 500 yıllık tarihi müzede

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT Belediyesi tarafından, kentin tarihinin sergileneceği Şehir Müzesi'nde çalışmalarda sona gelindi. Müzenin önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak.
Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulusokak bölgesinde hazırlanan Şehir Müzesi'nde çalışmalar bitmek üzere. Müze içerisinde eski Tokat esnafının bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor. Son 500 yıllık Tokat tarihinin sergilendiği müzede Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Tokat'ı daha iyi tanıtmak için Şehir Müzesi oluşturduklarını ifade eden Başkan Eroğlu, Müze için yaklaşık 10 aydır çalışmaların devam ettiğini belirtti. Müzenin önümüzdeki aylarda hizmete açılacak.
'GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU'
Tokat Şehir Müzesi hakkında bilgi veren Başkan Eroğlu "Tokat'ımızın 500 yıllık tarihini sergilediğimiz yaşamıyla, Tokat'ın kültürüyle, şu zamana kadar yetiştirdiği şahsiyetlerle, Tokat'ın iktisadi hayatıyla yani özetle Tokat'ın her şeyini birebir tanıttığımız güzide bir mekan olan Şehir Müzemizde son aşamaya geldik. 1'inci katında Tokat Kebap Ocağı, birçok tarihi figürlerin olduğu, sağlı sollu yemenicilerin, urgancıların, bakırcıların bulunduğu Tokat'a has geçmişteki insanların hangi el sanatlarıyla ve hangi geçim kaynaklarıyla uğraşma halinde olduğunu gösteren dükkanlarımız var. Yazmacılarımız ve atölyemiz mevcut. Küçük evlatlarımız burayı gezdiklerinde bir yazmayı kendileri basabilecekler. Aynı şekilde çömlek atölyesi de yaptık. Yine evlatlarımız çömleklerin nasıl yapıldığını burada birebir uygulayarak görebilecekler. 2'nci kat girişimizde önce fuaye salonumuz var. Birçok sanat görsellerini bu fuaye salonunda sergilemek istiyoruz. Girizgah bölümümüzde Tokat'a dair birçok unsurla değerli hemşehrilerimizi karşılıyoruz. En üst katımızda ise Tokat'a dair birçok bilginin, şahsiyetlerin bire bir mumya heykelleri yer alıyor. Müzede bazı ilçelerimize yönelik şu anda önemli bir eser olarak gözüken tarihi eserlerin yine bire bir uygulamalarını bulabileceğimiz ve gezdiğimizde Tokat'ın tarihini, önemli şahsiyetlerini, el sanatlarını ve ticari faaliyetlerini gözlemleyebileceğiz. Biz de bu müze vasıtasıyla hem hemşehrilerimizin hem de dışarıdan Tokat'a gelen insanlarımızın Tokat'ı daha iyi tanımalarına vesile olacağız. Güzel bir çalışma oldu. Yaklaşık 9-10 aydır burada bu eseri bu hale getirmek için ekiplerimizle çalışıyoruz. İnşallah birkaç aya kadar hizmete açacağız. Şehrimize önemli bir katkı sağlayacağına inandığım bu müzenin hem Tokat'a hem bölgeye hem Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tokat'ın son 500 yıllık tarihi müzedeTokat'ın son 500 yıllık tarihi müzedeTokat'ın son 500 yıllık tarihi müzedeTokat'ın son 500 yıllık tarihi müzede

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