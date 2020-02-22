HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokatla başlayan plak koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

Tokatla başlayan plak koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 07:57 | Son Güncelleme

Ankara'da oturan memur emeklisi Veli Namlı (90), 72 yıl önce ağabeyinin "gramofonumu sen mi düşürüp kırdın?" diyerek tokat atmasının ardından biriktirmeye başladığı gramofon ve plakları, koleksiyona dönüştürdü. Namlı, yıllarca biriktirdiği 637 taş plağı sandıkta çeyizi gibi saklayarak koruyor. 9 gramofonu da bulunan Namlı, "O tokattan sonra bunlar benim yüreğime dert olmaya başladı ve böylelikle plak ve gramofon sevdası başladı" dedi.

Mamak ilçesinde eşiyle birlikte oturan 5 çocuk sahibi memur emeklisi Veli Namlı, çocukluğunda babasının evde sürekli gramofon ve taş plak bulundurması nedeniyle özellikle plaklara merak sardı. Namlı, 18 yaşında ağabeyinin "gramofonumu sen mi düşürüp kırdın?" diyerek kendisine tokat atmasından sonra plak ve gramofon sahibi olmaya başladı ve dev bir koleksiyona sahip oldu. Namlı, özellikle antikacılardan satın aldıklarıyla biriktirdiği 637 taş plağını sandığın içinde çeyizi gibi saklayarak koruyor. Namlı, zaman zaman plaklarını sandıktan çıkarıp özenle temizleyerek bakımlarını yapıyor. 9 gramofonu da bulunan Namlı, 637 taş plağının yanında küçük plaklarının da bulunduğunu, bunlarla birlikte sayının bini geçtiğini söyledi.

'TOKATTAN SONRA YÜREĞİME DERT OLDU'

Namlı, 8- 9 yaşından itibaren plaklara merak sardığını belirterek, "Çünkü bizim evde sürekli gramofon bulunurdu. Ağabeylerim sürekli eve gramofon ve plak alıp gelirlerdi; fakat bana bunları dokundurtmazlardı. Yaşım küçük olduğu için kıracağımı düşünüyorlardı. 18 yaşımda bir gün eve geldiğimde ağabeyim 'gramofonumu sen mi düşürüp kırdın?' diye bana tokat attı. O günden sonra bunlar benim yüreğime dert olmaya başladı ve böylelikle plak ve gramofon sevdası arttı" dedi.

Plaklarıma gözü gibi baktığını ve kimseye dokundurtmadığını anlatan Namlı, "Memleketim Karaşar'a giderken el çantama koyduğum 50- 60 plağı yanıma alıyorum; çünkü bunları köyde de dinlemek istiyorum. Bu plaklar farklı şeyler. Bunlar tarihi şeyler. Hele hele gençler bunların müziklerini ve sözlerini bilinçli olarak dinleseler aslında daha iyi bilecekler bunun ne olduğunu" diye konuştu.

Namlı, plak koleksiyonunu torunlarına bırakmak istediğini de kaydetti.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Ankara'da 500 polisle eğlence mekanlarına asayiş uygulamasıAnkara'da 500 polisle eğlence mekanlarına asayiş uygulaması
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
Koleksiyon Tokat plak

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Bankada parası olanlara TMSF'den 240 milyon liralık çağrı

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Diğer Haberler
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Ankara'da 500 polisle eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Ankara'da 500 polisle eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Bağdat Caddesi'nde feci kaza! Bankta oturan çift dehşeti yaşadı

Bağdat Caddesi'nde feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

'Hurda Bank' dolandırıcısından 2.5 milyon TL'lik vurgun

'Hurda Bank' dolandırıcısından 2.5 milyon TL'lik vurgun

Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.