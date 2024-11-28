Tokatladı, yüzüne içecek fırlattı! Sevgilisini darbeden adama meydan dayağı

Taksim'de bir restoranda meydana gelen olay herkesin tepkisini çekti. Bir şahıs, yemek yedikleri sırada kız arkadaşına şiddet uyguladı.

ÖNCE TOKATLADI, SONRA İÇECEK FIRLATTI

Kadını önce tokatlayan şahıs sonrasında ise kız arkadaşının suratına içecek fırlattı. Şahsın kadına şiddet uygulaması çevrede bulunanların ise tepkisini çekti.

KADIN, ŞİDDET UYGULAYAN ERKEK ARKADAŞINI KORUMAK İSTEDİ

Restoran çalışanları ve müşteriler kadına şiddet uygulayan şahsı darbetti. O sırada şiddete maruz kalan kadın erkek arkadaşının darbedilmesini engellemeye çalıştı. Restoranda başlayan kavganın ardından taraflar karakolluk oldu.

"KADINI DÖVÜNCE PERSONEL DE BUNU HAZMEDEMİYOR"

Konuyla ilgili olarak Ekol'e açıklamada bulunan restoran işletmecisi "Kadını dövünce bizim personel de bunu hazmedemiyor. İş çığırından çıkmıştı. Uyardık, sonra personele hakaret etmeye başladı" dedi.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Şiddete maruz kalan kadın ise erkek arkadaşından şikayetçi olmadı.