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Tokatlama görüntüsü ses getirmişti! Sarıgül'den ilk açıklama

21.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Tiktok'ta gündem olan vatandaşın omzunu tokatlama videosuyla ilgili ilk kez konuştu. Iğdır'da partililere seslenen Sarıgül ayrıca yumurta tokuşturdu ve yakılan ateşin üzerinden atladı.

Tokatlama görüntüsü ses getirmişti! Sarıgül'den ilk açıklama

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır’da partililer ile bir araya geldi. Iğdır’ı gezen Mustafa Sarıgül, daha sonra bir kahvede vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Sarıgül, Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, "Yaşanan bu savaş Avrupa’nın çirkin yüzünü, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını kapatan onları ölüme iten sandallarını batıran Avrupa, Ukraynalıları sıcak içecekler ile, sandviçler ile güler yüzle karşılıyorlar” dedi.

"ESNAFIN MORALİ BOZUK"

Iğdır’ın hak ettiği yerde olmadığını söyleyen Sarıgül, ”Iğdır gibi iklimi ile tarımı ile doğası ile turizmi ile 3 ülkeye sınır ticaretine elverişli bir şehirde gerçekten biraz önce gördüm büyük bir işsizlik var. Iğdır’da yoksulluk var, çiftçi para kazanamıyor. Esnafımızın morali bozuk, siftah yapmadan eve gidiyor. İş yapmayan esnafımızın işyerlerini kapattığını üzülerek görüyorum” dedi.

Mustafa Sarıgül bu kez de esnafın omzunu tokatladı! İşte o anlar…Mustafa Sarıgül bu kez de esnafın omzunu tokatladı! İşte o anlar…

İLK AÇIKLAMA

Fahiş fiyatlarına sinirlenip tüp ve ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatladığı görüntülerle gündem oluşturan Sarıgül, Ankara Ayaş’ta Kasaplık yapan bir vatandaşın dükkanını ziyaret ettiği zaman vatandaşın omzuna sert bir tokat atmış, "Bu heyecanı sende görüyorum" ifadesini kullanmıştı. İnternette gündem olan görüntü ile ilgili de konuşan Sarıgül, “Gence senin enerjini görüyorum, heyecanını görüyorum muazzamsın, dedim. Genç bana, başkanım bir tik tok vidosu çekelim dedi. Bende orada dedim tik toku çekelim beraber olalım. Ama senden de ricam şu: Üç tane olay var. Bir siyasi güç, iki ekonomik güç, üç toplumsal çevre gücü. Ben sana kurban olayım, senin mutlaka partiye girmen lazım ve çalışman lazım. Bu güzelliğini bu enerjini partiye harcaman lazım, dedim. Ve şöyle bir tokalaştık” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha sonra vatandaşlar ile yumurta tokuşturdu, yakılan ateşin üzerinden atladı. (İHA)

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