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Tokatlı arıcılardan Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe 1.6 ton bal

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlerle mücadele eden Türk askerine 1 ton 600 kilogram bal gönderdi.Türkiye’nin güney sınırında güvenli bölge oluşturularak bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1 ton 600 kilo bal gönderildi.Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği yaklaşık 8 gün önce ’Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere bal kampanyası başlattı.

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlerle mücadele eden Türk askerine 1 ton 600 kilogram bal gönderdi.
Türkiye’nin güney sınırında güvenli bölge oluşturularak bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe, Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1 ton 600 kilo bal gönderildi.
Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği yaklaşık 8 gün önce ’Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere gönderilmek üzere bal kampanyası başlattı. 8 süresince Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1 ton 600 kilo gram bal toplandı. Toplanan ballar paketlendikten sonra, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu’na teslim edildi.
Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, "9 Ekim’de başlayan ’Barış Pınarı Harekatı’ için bal kampanyası düzenledik. Yaklaşık 8 günde 1 ton 600 kg bal toplandı. Bunları da bugün Fırat’ın Doğu’sunda görev yapmakta olan Mehmetçiklerimize teslim etmek üzere İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim ediyoruz. Orada ki askerlerimize selam gönderiyoruz. Onlar yanlarında olduğumuzu, arkalarında olduğumuzu ve onlara minnettar olduğumuzu bildiriyoruz. Askerlerimize bu balın güç ve moral vermesini temenni ediyoruz" dedi.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Birol Çavuşoğlu ise birlik üyelerine teşekkür etti.

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